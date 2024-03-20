Немецкая теннисистка раскритиковала Netflix за выставление Медведева злодеем

Немка Андреа Петкович – не чужой человек в мире тенниса. За свою карьеру она выиграла 7 турниров WTA, занимала место в Топ-10.Травмы и коронавирусная пандемия явно досрочно прервали карьеру 36-летней теннисистки, но она по-прежнему, что говорится в теме. Недавно в подкасте Рене Стаббз она раскритиковала сериал Break Point, раскритиковала из-за созданного американской компанией Netflix образа Даниила Медведева.

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В этом фильме раздут конфликт между лучшим на сегодня российским теннисистом и Александром Зверевым, представляющим Германию.

Вот что вызвало неприятие у Андреа:

«Я общалась с людьми, которые не увлекаются теннисом, а просто посмотрели сериал. Так вот они подходили ко мне и говорили, что Медведев очень неприятный человек. Я спрашиваю: "Что?" Они отвечают "Да он худший в туре!" А я им: "Больше никогда так не говорите!" Меня это прямо бесит. Я не осознавала, как сильно Netflix подорвал репутацию Даниила, пока не пообщалась с несколькими людьми, которые не особо увлекаются теннисом. Я-то интересуюсь, поэтому все, с кем я говорила на эту тему, в итоге соглашались со мной, потому что Медведев - отличный парень. Да, у него есть причуды, но у каждого игрока они есть. 98 из 100 игроков любят Медведева. В каждом интервью они говорят, что он самый смешной, самый умный, самый классный. Он побеждает буквально каждый раз, а Netflix превращает его в злодея? Знаете что, пошли вы, Netflix… К чёрту вас!» - сообщает Gotennis.ru слова Петкович со ссылкой на подкасте Рене Стаббз.

Напомним, Netflix - американская развлекательная компания, которая, после успеха фильма про «Формулу 1», год назад запустила документальный цикл про теннис, где от души и прошлась по Медведеву. Он – русский, значит подходит под роль «злодея». Для тех, кто знаком с Медведевым, этот фильм мало что значит, а вот для обывателей этот сериал устойчиво сформировал отрицательный образ «неприятного человека».