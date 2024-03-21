Осака вышла во второй круг турнира в Майами, где сыграет со Свитолиной

Сегодня, 21 марта, прошёл матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (51-я ракетка). Победу одержала японка — 6:3, 6:4.

© www.championat.com

Матч продолжался 1 час 18 минут. На счету Осаки пять подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Коччаретто сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Осаки будет теннисистка из Украины, 17-я ракетка мира Элина Свитолина.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.