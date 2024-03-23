Медведев оценил свою готовность к выступлению на турнире в Майами

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою готовность к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

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«У меня было два дня тренировок, я чувствую себя на корте довольно хорошо. Мне нравится корт в Майами. Он кажется достаточно быстрым. Мне нравится Майами, я готов играть и, надеюсь, смогу показать хороший теннис. Всегда нелегко, когда доходишь до поздних стадий на одном турнире и сразу приезжаешь на следующий. Но в то же время, выходя в финал, обретаешь уверенность. Так что я готов», — приводит слова Медведева Eurosport.

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) сыграет с Мартоном Фучовичем из Венгрии. Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира в Майами. Ранее он пять раз встречался с Фучовичем и одержал четыре победы. Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.