Кудерметова выбыла из турнира в Майами, проиграв китаянке Сильюй Ван

19-я мира Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

© GETTY IMAGES

Во втором круге россиянка со счётом 3:6, 2:6 проиграла 43-й ракетке мира китаянке Сильюй Ван. Встреча теннисисток длилась 1 часа 28 минут. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Ван отметилась одним эйсом и четырьмя двойными ошибками, а также реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Ван сыграет с 18-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.