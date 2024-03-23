Теннисист Рублев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами

Российский спортсмен Андрей Рублев проиграл представителю Чехии Томашу Махачу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами в США. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего Махача.

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Чех занимает 60-ю позицию в рейтинге ATP, 26-летний Рублев находится на шестом месте.

В третьем круге турнира в Майами Томаш Махач встретится с победителем матча между теннисистом из Великобритании Энди Марреем и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Ранее россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.