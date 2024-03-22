ATP презентовала календарь соревнований на 2025 год
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.
Он начнётся 27 декабря командным смешанным турниром United Cup, действующими чемпионами которого являются немцы во главе с Александром Зверевым.
Что касается турниров «Большого шлема», их места в календаре обозначены следующим образом:
- Открытый чемпионат Австралии – начало 12 января.
- «Ролан Гаррос» — начало 25 мая.
- Уимблдон – начало 30 июня.
- US Open – начало 25 августа.
Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.
Также стоит отметить, что в календарь ATP на 2025 года не были включены турниры в Эшториле, Кордобе, Ньюпорте, Атланте и Лионе. Эшторил заменят на Бухарестом, а Кордобу перенесут на Мальорку.
Полностью календарь ATP на 2025 год доступен здесь.