Калинская обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами.

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В матче третьего круга Калинская, получившая 22‑й номер посева, одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии (9‑й номер посева). Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки.

В 1/8 финала россиянка сыграет против гречанки Марии Саккари (8).

WTA 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами (США). Хард. Призовой фонд — более 8,7 миллиона долларов

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 6:3, 6:1