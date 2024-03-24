Соболенко сенсационно уступила украинке на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) уступила представительнице Украины Ангелине Калининой со счетом 4:6, 6:1, 1:6.

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Продолжительность матча составила 2 часа и одну минуту. В активе белорусской теннисистки по ходу матча три подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующей стадии турнира Калинина сыграет с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинина, набрав 1483 очка, занимает 36-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10715 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8195 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7150 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 11-я (3118 очков).