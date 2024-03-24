«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 24 марта
Сегодня, 24 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание самых заметных матчей
- Лоренцо Музетти (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча не ранее 18:00 (мск).
- Алекс де Минор (Австралия) — Квон Сон У (Южная Корея) — начало матча не ранее 19:30.
- Григор Димитров (Болгария) — Алехандро Табило (Чили) — начало матча не ранее 19:30.
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Хольгер Руне (Дания) — начало матча не ранее 20:30.
- Маттео Арнальди (Италия) — Денис Шаповалов (Канада) — начало матча не ранее 21:00.
- Томаш Махач (Чехия) — Энди Маррей (Великобритания) — начало матча не ранее 21:00.
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Синнер (Италия) — начало матча не ранее 22:00.
- Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 25 марта).
- Кэмерон Норри (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия) — начало матча не ранее 3:30.
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.
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