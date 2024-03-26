Медведев уверенно обыграл Кепфера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Сегодня, 26 марта, состоялся матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретился с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Медведев обыграл немецкого теннисиста со счётом 7:6, 6:0.

© Чемпионат.com

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.