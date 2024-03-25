Рууд одержал 100-ю победу на харде

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Эта победа стала для Рууда 100-й на хардовом покрытии. 50 из этих побед пришлись на крупнейшие соревнования — турниры «Большого шлема», Итоговые чемпионаты ATP и турниры серии «Мастерс».

В следующем раунде соревнований в Майами Рууд встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.