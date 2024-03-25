Свентек высказалась о тактике на матч с Александровой на турнире в Майами

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга турнира категории WTA-1000 с российской спортсменкой Екатериной Александровой.

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«Я слишком много думаю. Лучшая тактика для меня во время турнира — отпустить ситуацию. Я хочу использовать опыт, полученный в матче с Носковой. Почти уверена, что буду так действовать в следующей встрече, если всё пойдёт хорошо. Подобное откладывается в моей голове само собой. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я знаю, на чём мне нужно сосредоточиться, и собираюсь сделать это во время матча. Сейчас нет смысла всё чрезмерно анализировать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.