В МОК не подтвердили отстранение Соболенко и Азаренко от Олимпиады

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что никто из теннисисток пока не отстранен от участия в парижской Олимпиаде, передает РИА Новости.

"В настоящее время ни один теннисист не исключен из числа участников Олимпиады в Париже-2024", - заявили в пресс-службе МОК.

Соболенко является второй ракеткой мира. Первое место у полячки Иги Свентек. Азаренко — экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Она является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК). Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.