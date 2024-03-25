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Соболенко и Азаренко исключили из списка участников Олимпиады 2024 года

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко не смогут выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает Tennis Up to Date. Газета.Ru

В случае с Соболенко, возможно, это из-за того, что она была связана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и отказывалась комментировать СМИ их совместные фото. RT на русском

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. News.ru

Соболенко и Азаренко исключили из списка участников Олимпиады 2024 года
© РИА Новости
Теннис
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Александр Лукашенко
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