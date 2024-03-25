Новак Джокович опубликовал фото с женой на отдыхе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Еленой. К нему он добавил эмодзи «сердце».

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Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира 20-летнего итальянца Луки Нарди. После чего Джокович принял решение не играть на текущем «Мастерсе» в Майами (США). Новак обосновал это решение тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

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Далее в календаре 36-летнего Джоковича запланировано выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.