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Все российские и белорусские теннисисты пока претендуют на участие в Олимпиаде

Игроки из России и Беларуси пока претендуют на участие в Олимпиаде-2024, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Все российские и белорусские теннисисты пока претендуют на участие в Олимпиаде
© РИА Новости

Ранее портал Tennis Up to Date сообщил, что Арина Соболенко и Виктория Азаренко не получат нейтральный статус для участия в Играх из-за связи с Александром Лукашенко.

В МОК опровергли сообщения об отстранении белорусок от Олимпиады:

«В настоящее время ни один теннисист не исключен из числа участников Олимпиады в Париже-2024».
Теннис
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Александр Лукашенко