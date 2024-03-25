Все российские и белорусские теннисисты пока претендуют на участие в Олимпиаде

Игроки из России и Беларуси пока претендуют на участие в Олимпиаде-2024, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее портал Tennis Up to Date сообщил, что Арина Соболенко и Виктория Азаренко не получат нейтральный статус для участия в Играх из-за связи с Александром Лукашенко.

В МОК опровергли сообщения об отстранении белорусок от Олимпиады: