Калинская снялась с матча четвертого круга теннисного турнира в Майами

Россиянка Анна Калинская снялась с матча четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами по состоянию здоровья. Об этом сообщила Калинская, комментарий которой приводит пресс-служба WTA.

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Калинская должна была сыграть с 9-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Соперница россиянки вышла в четвертьфинал.

"Мне очень жаль. Я очень ждала сегодняшней игры. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет [сыграть]", - сообщила Калинская.

Калинской 25 лет, она занимает 25-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Майами проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,7 млн. Действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Светлана Кузнецова (2006).