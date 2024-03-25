Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.

В матче третьего круга Хачанов, получивший 15‑й номер посева, одержал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло (20‑й номер посева) со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 47 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет против представителя Германии Александра Зверева (4).

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Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — 6:1, 5:7, 7:6 (7:5)