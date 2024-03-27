Рыбакина сравнялась со Свентек

Четвёртая ракетка мира теннисистка Елена Рыбакина является одной из двух игроков с 2020 года с процентом выигранных матчей на турнирах WTA-1000 против соперниц из топ-10 рейтинга — 70% и выше. Лучший результат имеет только польская теннисистка Ига Свёнтек (71,4%). Таким образом, в каждом сезоне спортсменка из Казахстана выиграла минимум 10 матчей.

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Напомним, в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США) Рыбакина победила в трёх сетах девятую в мировой классификации и имеющую восьмой посев на турнире Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Напомним, в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) Елена Рыбакина сыграет с белоруской Викторией Азаренко, которая ранее победила другую представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.