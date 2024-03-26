Российская теннисистка Александрова обыграла первую ракетку мира

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над польской теннисисткой Игой Свентек, которая является первой ракеткой мира, на турнире в Майями (Miami Open).

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Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:2, следует из данных сайта Women's Tennis Association (WTA) Таким образом, Александрова вышла в четвертьфинал турнира под эгидой Women's Tennis Association (WTA).

Следующей соперницей россиянки станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая является пятой ракеткой мира. В 1/8 Пегула обыграла 20-ю ракетку мира Эмму Наварро со счетом 7:6, 6:3.

До этого сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переместившись с 12-го на 11-е место. 14 марта Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000, который прошел в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:3.

В топ-20 находятся еще три российские теннисистки: Людмила Самсонова (15-я), Екатерина Александрова (16-я) и Вероника Кудерметова (19-я).