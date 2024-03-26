Александрова объяснила сенсационную победу над первой ракеткой мира

Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая занимает 16-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объяснила, как ей удалось обыграть первую ракетку мира, польку Игу Свентек в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Майами. Ее слова приводит The Tennis Letter.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против нее», — заявила Александрова.

Российская теннисистка Александрова обыграла первую ракетку мира

Встреча, которая продлилась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая является пятой ракеткой мира. В 1/8 финала турнира Пегула обыграла 20-ю ракетку мира Эмму Наварро со счетом 7:6, 6:3.

Лидировать в рейтинге продолжает Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. На ее счету 10 835 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7205 очков).