Свентек прокомментировала поражение от Александровой

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о поражении от 16-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Конечно, я разочарована, потому что ожидала, что буду играть лучше в Майами. Но Екатерина провела потрясающий матч. Конечно, она была лучшим игроком в этой встрече. У меня не было времени просчитать её подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо отреагировать на это», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта. Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.