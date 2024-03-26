Хачанов прокомментировал победу в матче третьего круга турнира в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл обыграл 21-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (20). Матч закончился со счётом со счётом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5).

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«Когда настраиваешься на матч, всегда ожидаешь тяжелое сражение. Но началась игра, и я почувствовал, что мне достаточно просто. Я уверенно вошёл в этот матч. Но потом кому-то на трибуне стало плохо. Игру пришлось прервать. Затем прошёл небольшой дождь. Возможно, всё это меня сбило. Я поломался, а он наоборот прибавил в конце второго сета и начале третьего. В такие моменты внутри очень много мыслей. Но мне удалось сконцентрироваться. Я постарался снова захватить инициативу. Подумал, что если у меня будет шанс, то я обязательно им воспользуюсь", — сказал Хачанов в послематчевом интервью.

Соперником Хачанова в 1/8 финала турнира в Майами станет пятая ракетка мира немец Александр Зверев (4). Стоит отметить, что в последний раз Хачанов встречался со Зверевым в финале Олимпиаде-2020, где сильнее оказался немец с русскими корнями.