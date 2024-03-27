Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами

На турнире ATP категории «Мастерс» в американском Майами определились все участники четвертьфиналов. Матчи этой стадии пройдут в ночь с 27 на 28 марта мск и в ночь с 28 на 29 марта мск.

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В первом матче 1/4 финала встретятся 60-ракетка мира Томаш Махач из Чехии и третий в мировой классификации итальянец Янник Синнер, посеяный под вторым номером.

Во второй паре четвертьфиналистов сойдутся чилиец Николас Харри (23-й в мировом рейтинге, 22-й посев на турнире) и четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, посеяный третьим.

В третьем четвертьфинале сыграют первый сеяный в Майами вторая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании и болгарин Григор Димитров (12-й в рейтинге ATP, 11-й посев).

Последнюю пару 1/4 финала составят 57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии и пятый в мировой рейтинге Александр Зверев из Германии, имеющий четвёртый посев.