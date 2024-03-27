Член паралимпийской сборной России погибла во время теракта в «Крокусе»

Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова стала одной из жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил сегодня Паралимпийский комитет России.

В некрологе отмечается, что двукратная чемпионка России, мастер спорта Екатерина Попова принимала участие в составе сборной в чемпионате Европы и престижных международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

«Ее уход - большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас», - говорится в заявлении комитета.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». Террористы расстреляли пришедших на концерт людей, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 140 человек, свыше 180 пострадали. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Исполнители теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.