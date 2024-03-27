Янник Синнер запустил мячом в пах своего физиотерапевта по ходу матча в Майами

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер создал забавную ситуацию по ходу своего матча с 66-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

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Во время одного из розыгрышей Синнер случайно попал мячом прямо в зону паха своего физиотерапевта Джакомо Нальди. Команда Янника в полном составе стояла довольно близко к корту.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что инцидент никак не отразился на результате для Синнера. Янник спокойно обыграл О'Коннелла со счётом 6:4, 6:3. Соперником итальянца на пути в полуфинал Майами станет чех Томаш Махач.

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