Алькарас раскрыл, что помогло ему добиться прогресса после неудач на старте сезона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему приобрести уверенность на корте после поражения на Australian Open (в четвертьфинале) и двух последовавших за ним неудовлетворительных результатов на турнирах (полуфинал ATP-250 в Буэнос-Айресе и снятие с Рио-де-Жанейро).

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«После Australian Open я плохо чувствовал себя на корте и не мог найти свою игру, из-за чего получал меньше удовольствия от тенниса. Я старался отвлечься вне корта. Проводил время с близкими и делал то, что люблю. Меня успокаивает гольф, и в Индиан-Уэллсе я играл в него почти каждый день (смеётся). Мне это помогло. Это помогло мне снова чувствовать себя живым на корте. Для меня турнир в Индиан-Уэллсе стал поворотным моментом: теперь мы спокойны и хотим прогрессировать с каждым появлением на корте», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

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