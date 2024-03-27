Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от посещения тренировки сборной Италии по футболу.

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Напомним, 20 марта Синнер посетил тренировку сборной Италии по футболу, которая, как и Янник, находилась в США. «Скуадра адзурра» провела там товарищеские матчи с национальными командами Венесуэлы и Эквадора.