Медведев высказался о чилийских болельщиках в матче с Харри

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о чилийских болельщиках, которые поддерживали его соперника, представителя Чили Николаса Харри в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

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