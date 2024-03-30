Димитров после победы над Зверевым вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Пятая ракетка мира Александр Зверев из Германии не смог пробиться в финал турнира категории «Мастерс» в американском Майами, где был посеян под четвёртым номером. В полуфинале Зверев уступил в трёх сетах имеющему 11-й посев на турнире 12-му номеру мировой классификации болгарину Григору Димитрову — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6.

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Благодаря этой победе и выходу в финал Майами Григор Димитров вернётся в топ-10. А если болгарин победит в воскресенье в решающем матче Янника Синнера, то станет седьмой ракеткой мира.

Напомним, Димитров в сегодняшней встрече выполнил 18 подач навылет при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух. На счету Зверева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.