Тарпищев объяснил причину поражения теннисистки Александровой

Россиянка Екатерина Александрова была не в идеальном состоянии и закономерно проиграла американке Даниэль Коллинз в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Коллинз, выступающей на турнире без номера посева. Александрова был посеяна под 14-м номером.