Тарпищев объяснил причину поражения теннисистки Александровой в матче с Коллинз
Россиянка Екатерина Александрова была не в идеальном состоянии и закономерно проиграла американке Даниэль Коллинз в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Коллинз, выступающей на турнире без номера посева. Александрова был посеяна под 14-м номером.
"Коллинз играет очень быстро, когда в ударе. С ней сложно - ее надо раскачивать. Александрова все же однотипный игрок, играет за счет мощных ударов. Когда она в ударе и нервно-психологическое состояние в норме, то может обыграть любую. В этом матче она не была в идеальном состоянии, поэтому победа Коллинз закономерна", - сказал Тарпищев.