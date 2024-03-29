ATP рискует потерять главных инвесторов

Тендер на проведение 10-го «Мастерса» – не лучшая идея.

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Мужской профессиональный теннисный тур (ATP) инициировал процесс подачи заявок на проведение 10-го «Мастерса», розыгрыш которого планируется на первой неделе каждого сезона. Теперь у Катара, ОАЭ и Австралии будет возможность сделать конкурирующие предложения, после того как в начале марта Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) выступил с предложением объединить ATP и WTA в один тур – включая новые турниры.

Арабы готовы инвестировать в этот проект $ 2 млрд, но игра «Кто даст больше?» может ещё больше застопорить сложный и неопределённый вопрос развития тенниса.

Саудовцы подписали пятилетний контракт с ATP на $ 100 млн

Проведение тендера на новый премиум-турнир иллюстрирует растущую суматоху и нервозность среди теннисных чиновников на самом высоком уровне. Они беспокоятся о потере нынешнего уровня контроля над своим видом спорта в случае передачи полномочий саудовцам, как это произошло в гольфе летом 2023 года. Тогда PIF объявил о слиянии лиги LIV Golf, финансируемой Саудовской Аравией, с Профессиональной ассоциацией гольфистов.

Саудовцы начали экспансию в теннис ещё в 2019-м, когда провели выставочный турнир в Эр-Рияде. Его выиграл Даниил Медведев, получивший с учётом завоевания трофея и премии за участие около $ 1,5 млн – большинству игроков в туре не заработать таких денег за всю карьеру. В текущем сезоне в столице Саудовской Аравии состоится ещё один выставочный турнир с топ-игроками и сумасшедшим главным призом в $ 6 млн.

На данный момент арабы также прибрали к рукам молодёжный Итоговый турнир ATP U21 и подписали пятилетний контракт с ATP на $ 100 млн, по которому стали титульным спонсором рейтинга и будут сотрудничать с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине, а также с мужскими Итоговым турниром. В январе 2024 года послом тенниса Саудовской Аравии стал Рафаэль Надаль – предложение было настолько выгодное, что испанца не смутила даже жёсткая критика на родине, касающаяся связи со страной с низким уровнем защиты прав человека. Также в этом году саудовцы всё же продавили идею проведения в Эр-Рияде Итогового турнира WTA.

Желание PIF заполучить собственный «Мастерс» – ещё один шаг в процессе возможного полного поглощения мирового тенниса. И здесь аравийцы изящно играют на извечном противостоянии ATP и четырёх турниров «Большого шлема». Они заручились поддержкой главы Мужского профессионального теннисного тура Андреа Гауденци. Итальянцу, похоже, всё равно, куда подует ветер в ближайшие годы, ведь его главной задачей является сохранение власти и привлечение максимального финансирования.

Гауденци, по информации британского журналиста Саймона Бриггса, до щедрого предложения арабов рассчитывал занять важную руководящую роль в планах «Шлемов» по разработке новой концепции Супертура, но его не позвали. Планируется проведение 16 турниров: четыре «Шлема», 10 «Мастерсов», командный турнир и Итоговый для мужчин и женщин. Пока что конкретикой в Супертуре и не пахнет, поэтому глава ATP решил присоединиться к арабскому теннисному проекту по объединению женского и мужского туров. Андреа намеревается занять в новой структуре роль управляющего директора.

«Шлемы» хотят объединиться с «Мастерсами» для организации Супертура

Неудивительно, что в последние месяцы борьба за будущее тенниса превратилась в мыльную оперу, наполненную провокациями и подковёрными играми, которые ставят четвёртый по популярности вид спорта в мире после футбола, крикета и хоккея в положение полной неопределённости. В теннисе, которым управляют от семи до девяти отдельных организаций, каждая из которых имеет пересекающиеся и уникальные интересы, за девять месяцев борьбы теперь ясно только одно. Каждый участник большой игры в восторге от своего плана и не воспринимает доводы конкурентов.

Генеральный директор Tennis Australia Крэйг Тайли первым осознал, что в условиях арабского наступления по всем фронтам нельзя сидеть сложа руки. Управляющий директор Australian Open предложил другим «Шлемам» («Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open) объединиться, чтобы попытаться убедить 10 крупнейших турниров в теннисном календаре порвать с ATP и WTA и сформировать премиальный тур для 100 лучших игроков.

План быстро набрал обороты и получил поддержку многих из этих турниров, но в последние месяцы застопорился, поскольку мэйджоры ещё не нашли финансирование для премиального тура и не придумали, как поделиться своими богатствами друг с другом и со всеми остальными. В случае запуска Супертура, остальные турниры ATP и WTA могут обесцениться, поэтому Гауденци полетел в Эр-Рияд и попытался заключить сделку с саудовцами на проведение ими 10-го «Мастерса».

Турнир должен проходить в Саудовской Аравии каждый январь и стартовать уже в 2025 году. Это поставило бы под угрозу жизнеспособность турниров по подготовке к Открытому чемпионату Австралии, первому турниру «Большого шлема» в году. В частности, из календаря пришлось бы убрать United Cup. Не понравилась руководителям «Шлемов» и идея Гауденци растянуть «Мастерсы» на две недели, чтобы сделать их похожими на мэйджоры.

После учреждения тендера ATP может потерять главных инвесторов

В начале марта Гауденци и Тайли встретились на турнире в Индиан-Уэллсе, чтобы найти точки соприкосновения, но пока что на это сложно рассчитывать. По данным The Telegraph, на встрече босс ATP утаил от представителя «Шлемов», что получил предложение от Суверенного фонда об объединении мужского и женского туров за огромные деньги. Недовольны оказались и арабы, что информация стала доступна журналистам, потому что они рассчитывали на конфиденциальность переговоров. С таким подходом всех сторон им будет очень сложно найти компромисс.

Гауденци не смутился и задумал новую хитроумную комбинацию – зачем рассматривать только предложение Саудовской Аравии, если можно провести тендер среди других крупных игроков на рынке. Так на горизонте возникли новые кандидатуры в лице Катара и ОАЭ, которые уже давно проводят теннисные турниры и являются партнерами ATP и WTA. По утверждению The Athletic, гордые представители PIF после учреждения аукциона отозвали свои предложения, и неизвестно, вернутся ли они в состав претендентов.

Ситуация остаётся совершенно непредсказуемой, но практика показывает, что серьёзные игроки рынка слишком дорожат репутацией, чтобы их использовали для поднятия цены продукта. Отличной иллюстрацией служит провал французской футбольной лиги осенью 2023 года при попытке устроить тендер на продажу телевизионных прав среди телеканалов и потоковых сервисов Amazon Prime, Canal+, beIN Sports, DAZN и Apple TV. В итоге они не получили ни одного предложения.

Теннис, конечно, очень лакомый кусочек спортивного пирога для стремящихся улучшить международную репутацию арабских стран, но Гауденци может заиграться и привести к ещё большему расколу в этом виде спорта.