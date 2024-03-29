Андрей Рублев прокомментировал дисквалификацию с турнира в Дубае.

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– Недавно у вас была неприятная ситуация на турнире в Дубае, где после конфликта с линейным судьей вас дисквалифицировали и сначала сняли рейтинговые очки. Хорошо, что при апелляции, по крайней мере, их вернули. Что извлекли для себя из этой истории?

– То, что, конечно, в любом случае непозволительно повышать голос на линейного судью – да и вообще на кого угодно. На зрителя, судью на вышке, линейного, еще какого-то сотрудника. Вообще нельзя повышать голос. Это неправильно, неприемлемо и неуважительно. И это даже банальная невоспитанность. Извлек и это, и то, что нужны все-таки какие-то изменения в правилах.

– Нужно ВАР при всех розыгрышах вводить, как в футболе?

– Это один из вариантов, но решать должны люди, которые в этом разбираются. Потому что получается очень много двойных стандартов. У меня раньше были ситуации намного хуже, когда я позволял себе еще грубее общаться, причем и с судьей на вышке. Но максимум, что получал за это, – предупреждение за нецензурную лексику.

Поэтому должна быть какая-то четкая структура наказаний, где будет прописан список каких-то вещей, которые неприемлемы, за что выносится предупреждение, а где ты уже превысил планку. Ведь когда один линейный судья говорит то, чего на самом деле не было, его слушают и игрока вот так наказывают, в происходящем нет смысла.

– Итоговое наказание после апелляции считаете справедливым?

– Если разбирать ситуацию в целом, то считаю, что это слишком. Потому что, как я ранее говорил, у меня были ситуации намного хуже, а наказания за них – гораздо мягче, предупреждения с минимальным штрафом. И половины вещей, которые были написаны в рапорте, я не говорил.

Потому и получилось это опровергнуть, что было видеодоказательство, на котором ясно: именно тех вещей, которые мне приписывались, я не произносил. Благодаря этому мне вернули рейтинговые очки. Но все равно 36 тысяч штрафа и дисквалификация за слово «дебил» – исходя из всего моего опыта в карьере, это перебор. Хотя если брать мое поведение, то я неправ и, конечно, это непозволительно, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».