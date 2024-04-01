Теннисисты Медведев и Рублев сохранили свои позиции в мировом рейтинге

Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев остается первой ракеткой России. Также в топ-10 рейтинга из россиян входит Андрей Рублев, сохранивший шестое место.

Карен Хачанов переместился с 16-го места на 17-е, Роман Сафиуллин - с 39-го на 40-е, Аслан Карацев - с 41-го на 44-е, Павел Котов - с 67-го на 68-е.

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Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович. На третье место опустился испанец Карлос Алькарас. На вторую позицию впервые в карьере поднялся итальянец Янник Синнер. 31 марта он стал победителем турнира ATP серии "Мастерс" в Майами. В текущем сезоне итальянец выиграл три турнира из четырех, в которых принимал участие.

Финалист соревнований в Майами болгарин Григор Димитров поднялся с 12-го места на 9-е. Он вернулся в первую десятку рейтинга впервые с октября 2018 года. Поляк Хуберт Хуркач переместился с 9-го места на 10-е, австралиец Алекс де Минаур - с 10-го на 11-е.