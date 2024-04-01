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Рейтинг WTA, 1 апреля: Свёнтек лидирует, а Касаткина осталась на 11-м месте

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Десятка сильнейших рейтинга осталась без изменений.

Рейтинг WTA, 1 апреля: Свентек лидирует, а Касаткина осталась на 11-м месте
© Чемпионат.com

На 11-й строчке рейтинга WTA, лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина. Впервые в топ-15 попала Екатерина Александрова, которая по сравнению с прошлым рейтингом продвинулась на одну позицию вперёд. Место ей уступила Людмила Самсонова, которая сейчас заняла 16-ю позицию. Положительные изменения продемонстрировала Анастасия Павлюченкова, которая поднялась на одну строчку рейтинга и сейчас занимает 21-е место. На 24-е место поднялась и другая россиянка Анна Калинская. Хуже остальных себя проявила Анастасия Потапова, которая опустилась на шесть позиций и занимает 35-е место.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, 1 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173.

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.

16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550.

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305.

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 2058.

35 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1502.

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428.

45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1275.

58 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1109.

64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 1067.

92 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760.

93 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 749.

99. (94). Эрика Андреева (Россия) – 742.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова
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