Рейтинг WTA, 1 апреля: Свентек лидирует, а Касаткина осталась на 11-м месте

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Десятка сильнейших рейтинга осталась без изменений.

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На 11-й строчке рейтинга WTA, лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина. Впервые в топ-15 попала Екатерина Александрова, которая по сравнению с прошлым рейтингом продвинулась на одну позицию вперёд. Место ей уступила Людмила Самсонова, которая сейчас заняла 16-ю позицию. Положительные изменения продемонстрировала Анастасия Павлюченкова, которая поднялась на одну строчку рейтинга и сейчас занимает 21-е место. На 24-е место поднялась и другая россиянка Анна Калинская. Хуже остальных себя проявила Анастасия Потапова, которая опустилась на шесть позиций и занимает 35-е место.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, 1 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173.

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.

16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550.

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305.

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 2058.

35 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1502.

38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428.

45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1275.

58 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1109.

64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 1067.

92 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760.

93 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 749.

99. (94). Эрика Андреева (Россия) – 742.