Синнер обошел Алькараса в рейтинге ATP, Медведев и Рублев сохранили свои позиции

Синнер обошёл Алькараса в рейтинге ATP, Медведев и Рублев сохранили свои позиции
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На вторую строчку впервые в карьере поднялся победивший на турнире серии «Мастерс» в Майами итальянец Янник Синнер, который обошёл испанца Карлоса Алькараса.
Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублев сохранил шестое место, Карен Хачанов спустился на 17-ю позицию.
Рейтинг АТР от 1 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков
2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615
9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2005…
40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089…
44 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
68 (67). Павел Котов (Россия) — 807.