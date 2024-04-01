Синнер обошел Алькараса в рейтинге ATP, Медведев и Рублев сохранили свои позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

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Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На вторую строчку впервые в карьере поднялся победивший на турнире серии «Мастерс» в Майами итальянец Янник Синнер, который обошёл испанца Карлоса Алькараса.

Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублев сохранил шестое место, Карен Хачанов спустился на 17-ю позицию.

Рейтинг АТР от 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615

9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2005…

40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089…

44 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

68 (67). Павел Котов (Россия) — 807.