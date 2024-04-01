Александрова впервые поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 15-е место.

На прошедшей неделе она дошла до полуфинала турнира WTA 1 000 в Майами, в котором уступила будущей победительнице соревнований американке Даниэль Коллинз. 15-е место рейтинга стало самой высокой позицией в карьере Александровой.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Коко Гауфф. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, сохранившая 11-ю позицию.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Людмила Самсонова (16-е место), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (21), Анна Калинская (24), Анастасия Потапова (35), Мирра Андреева (38), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (58), Элина Аванесян (64), Камилла Рахимова (92), Мария Тимофеева (93), Эрика Андреева (99).