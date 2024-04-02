Кэти Волынец обыграла Аранчу Рус в самом длинном матче года в WTA

110-я ракетка мира, американка Кэти Волынец обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6).

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Отметим, продолжительность встречи составила 3 часа 43 минуты, что стало самым длинным матчем года в WTA. За это время Волынец допустила две двойные ошибки и реализовала 8 из 21 брейк-пойнтов. На счету Рус два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойна из 17.

Турнир в Чарльстоне проходи с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.