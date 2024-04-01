Российский теннисист Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше
Россиянин Павел Котов победил марокканца Эллиота Беншетри в первом круге турнира в Марракеше.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.
В следующем раунде Котов сыграет с победителем матча Абедалла Шелбай (Иордания) — Флавио Коболли (Италия).
ATP 500. Grand Prix Hassan II. Марракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд — более 570 тысяч долларов
Первый круг Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC) — 7:5, 6:3