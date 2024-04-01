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Российский теннисист Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше

Россиянин Павел Котов победил марокканца Эллиота Беншетри в первом круге турнира в Марракеше.

Российский теннисист Котов вышел во второй круг турнира в Марракеше
© © Michael Campanella / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянина.

В следующем раунде Котов сыграет с победителем матча Абедалла Шелбай (Иордания) — Флавио Коболли (Италия).

ATP 500. Grand Prix Hassan II. Марракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд — более 570 тысяч долларов

Первый круг Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC) — 7:5, 6:3

Теннис
Павел Котов