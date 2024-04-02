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Циципас рассказал, о чём ему нравится думать перед сном

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, о чём ему нравится думать перед сном.

Циципас рассказал, о чем ему нравится думать перед сном
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«Мне нравится, как перед сном мой мозг начинает автоматически составлять список покупок», — написал греческий спортсмен в своих социальных сетях.

Отметим, что Циципас неудачно провёл американскую серию турниров:

  • дошёл до полуфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (проиграл норвежцу Касперу Рууду);
  • дошёл до четвертьфинала турнира ATP-250 в Акапулько (проиграл австралийцу Алексу де Минору);
  • дошёл до 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (проиграл чеху Иржи Легечке);
  • проиграл на старте «Мастерса» в Майами канадцу Денису Шаповалову.
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