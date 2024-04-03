Появился заявочный лист женской квалификации WTA-500 в Штутгарте

Организаторы турнира категории WTA-500 в Штутгарте опубликовали заявочный лист женского грядущего квалификационного турнира.

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Её возглавила российская теннисистка, финалистка турнира категории WTA-1000 в Дубае 2024 года Анна Калинская.

Второй номер посева получила американская теннисистка, победительница недавнего турнира WTA-1000 в Майами Даниэль Коллинз. Отметим, что в заявке она указана под 53-м рейтинговым номером, так как заявки формировались несколько недель назад. После выигранного титула в эти выходные Коллинз переместилась с 53-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Третьей сеянной стала 20-летняя теннисистка, 58-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. Пятой в квалификационном заявочном листе числится бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса. Восьмой посев получила ещё одна российская теннисистка — Камилла Рахимова.

Напомним, что турнир в Штутгарте пройдёт с 15 по 21 апреля.