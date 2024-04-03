Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марракеше

68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.

© Чемпионат

В матче второго круга Котов со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 63-ю ракетку мира 21-летнего представителя Италии Флавио Коболли (8).

Встреча Котова с Коболли продлилась 1 час и 58 минут. Котов в её рамках один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коболли четыре эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Марракеше Котов сразится с победителем матча Ласло Джере (Сербия, 1) — Фабио Фоньини (Италия, Q).