Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире в Чарльстоне

11-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

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В матче 1/16 финала россиянка в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер (73-я ракетка мира) со счётом 6:3, 0:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Крюгер три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (33-я), которая во втором круге уверенно обыграла экс-первую ракетку из Дании Каролину Возняцки (6:2, 6:3).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.