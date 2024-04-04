Объявлено место проведения итоговых турниров WTA 2024-2026

Три Итоговых турнира WTA с 2024 по 2026 год пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает пресс-служба WTA.

Сегодня, 4 апреля, Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили новое соглашение. Итоговый турнир WTA 2024 года пройдёт с 2 по 9 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разряде.