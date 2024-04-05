Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне.
В матче третьего круга россиянка победила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад‑Майю со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с Марией Саккари из Греции.
WTA 500. CREDIT ONE CHARLESTON OPEN. ЧАРЛЬСТОН (США). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 922 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 5) — 7:5, 6:1