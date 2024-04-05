$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне.

Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Чарльстоне
© globallookpress.com

В матче третьего круга россиянка победила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад‑Майю со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с Марией Саккари из Греции.

WTA 500. CREDIT ONE CHARLESTON OPEN. ЧАРЛЬСТОН (США). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 922 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 5) — 7:5, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
Мария Саккари