Коллинз вышла в финал турнира в Чарльстоне, где сыграет с Касаткиной

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, 22-я ракетка мира, уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла седьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Даниэль Коллинз выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Марии Саккари — один реализованный брейк-пойнт из пяти и шесть двойных ошибок.

В финале Даниэль Колллинз сыграет с 11-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Ранее у спортсменок было три личные встречи на корте: в двух победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), американка была сильнее один раз (Сан-Хосе-2021).