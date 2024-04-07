Джокович установил мировой рекорд среди первых ракеток мира в истории

Сербский теннисист Новак Джокович установил мировой рекорд, став самым возрастным первым номером рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) в истории.

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Новак превзошел достижение легендарного теннисиста Роджера Федерера, закончившего профессиональную карьеру в 2022 году. Тогда швейцарец был первым номером рейтинга в возрасте 36 лет и 320 дней. Джоковичу сейчас 36 лет и 321 день.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. Серб пропустил последний турнир серии «Мастерс» в Майами (США), так как решил больше времени уделить своей семье. Это не помешало ему сохранить свои позиции.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами.