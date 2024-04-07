Касаткина заявила, что надеется на победу в финале турнира WTA в Чарльстоне

Первая ракетка России Дарья Касаткина надеется выиграть титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне, несмотря на сложную победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинальном матче. Комментарий Касаткиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

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В полуфинале Касаткина обыграла Пегулу со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). В решающем матче она сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Игра пройдет в воскресенье, начало запланировано на 20:00 мск.

"Было ветрено, Джессика играла отлично и болельщики, понятно, были в основном на ее стороне. Так что условия матча были тяжелые. Но я горжусь собой, что смогла добиться победы в таком матче, - сказала Касаткина. - Я очень рада, что вышла в финал. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и найти пути к победе".

Финал в Чарльстоне станет для россиянки третьим в сезоне. Ранее она уступила в решающих матчах на турнирах WTA в австралийской Аделаиде и в Абу-Даби.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.