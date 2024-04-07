Осорио-Серрано стала победительницей турнира в Боготе

Сегодня, 7 апреля, завершился финал турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финальном поединке встретились теннисистки Мария-Камила Осорио-Серрано и Мари Боузкова. Победу одержала Осорио-Серрано со счётом 6:3, 6:7 (7:5).

Матч продолжался 1 час 55 минут. На счету Боузковой одна подача навылет и шесть двойных ошибок. Она также реализовала три брейк-пойнта из девяти (33%). Осорио-Серрано допустила столько же двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми (50%).

В прошлом году второй раз подряд победительницей турнира в Боготе становилась представительница Германии Татьяна Мария. В этот раз Мария выбыла после четвертьфинала. Осорио-Серрано также уже завоёвывала этот трофей в 2021 году.