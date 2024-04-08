Касаткина сохранила 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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7 апреля Касаткина в финале турнира, проходившего в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США), уступила американке Даниэль Коллинз. Касаткина остается первой ракеткой России.

Лидерство в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свёнтек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Коко Гауфф. Представительница Чехии Маркета Вондроушова поднялась с 9-го на 8-е место. Онс Жабер из Туниса переместилась с 6-й на 9-ю позицию.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Екатерина Александрова (16-е место), Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (26), Анастасия Потапова (36), Мирра Андреева (39), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (62), Элина Аванесян (67), Мария Тимофеева (95), Камилла Рахимова (96) и Эрика Андреева (99).