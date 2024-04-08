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Касаткина сохранила 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Касаткина сохранила 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
© Пресс-служба WTA

7 апреля Касаткина в финале турнира, проходившего в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США), уступила американке Даниэль Коллинз. Касаткина остается первой ракеткой России.

Лидерство в рейтинге сохранила польская теннисистка Ига Свёнтек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Коко Гауфф. Представительница Чехии Маркета Вондроушова поднялась с 9-го на 8-е место. Онс Жабер из Туниса переместилась с 6-й на 9-ю позицию.

В первую сотню рейтинга из россиянок также вошли Екатерина Александрова (16-е место), Людмила Самсонова (17), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (26), Анастасия Потапова (36), Мирра Андреева (39), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (62), Элина Аванесян (67), Мария Тимофеева (95), Камилла Рахимова (96) и Эрика Андреева (99).

Теннис
Элина Аванесян
Эрика Андреева
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Даниэль Коллинз
Онс Жабер
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Анастасия Павлюченкова